La nuova iniziativa si chiama ‘Eroi’ e sta prendendo sempre più piede nelle città di Roma e Milano

Coronavirus, taxi gratis per medici, volontari e Forze dell’Ordine

Grande collaborazione e solidarietà per i medici, per il personale sanitario e per le Forze dell’Ordine che sono a lavoro giorno e notte per combattere il coronavirus.

E’ rivolta a loro infatti una nuova iniziativa che sta prendendo sempre più piede, dapprima a Milano e adesso anche a Roma. Si tratta del servizio di car-sharing, autonoleggio e passaggio in taxi, che garantisce corse speciali e gratuite, 24 ore su 24.

Dopo il progetto lanciato da Hertz, con ‘Hertz per gli Eroi’, si è aggiunta l’app ‘Freenow’, disponibile direttamente sul proprio smartphone.

Anche a Roma, da alcuni giorni ormai, molti sono stati i tassisti disponibili 24 ore su 24 che hanno percorso corse gratis per i medici dello Spallanzani.

Auto bianche totalmente sanificate e rese sicure sfrecciano per le strade, sono facilmente riconoscibili, espongono una locandina con l’immagine dell’Italia tenuta in braccio da un’infermiera con la mascherina sul viso. Vi è scritto: “Questo taxi aderisce al servizio volontario e gratuito di trasporto del personale medico”.