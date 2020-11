Coronavirus, oggi nel Lazio 2.699 nuovi casi e 26 i decessi: 279 i guariti

Share Pin 11 Condivisioni

I dati di oggi dell’emergenza Covid nel Lazio forniti dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato

Così in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato: “Oggi su quasi 29 mila tamponi nel Lazio (-1.539) si registrano 2.699 casi positivi (-36 rispetto a ieri), 26 i decessi (-9 rispetto a ieri) e 279 i guariti. Il rapporto tra positivi e i tamponi è stabile al 9%. Nella Asl Roma 1 sono 449 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventiquattro sono i ricoveri. Si registrano quattro decessi di 73, 84, 86 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 452 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinquantasei i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dodici decessi di 55, 56, 65, 68, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 87 e 87 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 350 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tredici sono ricoveri. Nella Asl Roma 4 sono 95 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 336 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 65, 78, 79 e 80 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 177 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tredici i casi con link a istituto suore Pallottine “Il Cenacolo” a Grottaferrata. Tredici i casi con link a istituto di suore del Buon Pastore ad Albano. Sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registra un decesso di 74 anni con patologie. Nelle province si registrano 840 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 316 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 85 i casi con link a RSA di Cori dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 87 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 349 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 68 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 147 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi 81 e 85 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 28 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 76 anni con patologie.”