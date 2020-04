Condividi Pin 0 Condivisioni

“Si registra un mese di andamento costante e sempre al di sotto di altre Regioni che abbiamo preso come punto di riferimento”

Coronavirus, “Nel Lazio epidemia circoscritta”-

Nel Lazio, si registra “un mese di andamento costante e sempre al di sotto di altre Regioni che abbiamo preso come punto di riferimento” A sottolinearlo l’assessore alla Sanità della Regione Lazio – come riporta Adnkronos- Alessio D’Amato, in conferenza stampa all’Istituto Spallanzani di Roma.



“Questo è avvenuto – ha spiegato – grazie a un rafforzamento della rete ospedaliera”

” Questa fase di rafforzamento delle rete ospedaliera ha portato 2200 posti letto ordinari e 434 posti in terapia intensiva, 198 attualmente occupati e abbiamo messo a disposizione della rete nazionale la possibilità di usare nostri posti”.

“I prossimi passi consisteranno in un ulteriore rafforzamento della rete ospedaliera, sia metodologico che organizzativo”.

Recluteremo inoltre 580 infermieri per migliorare l’assistenza domiciliare soprattutto per le oltre 2000 persone in isolamento domiciliare”.