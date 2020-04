Condividi Pin 11 Condivisioni

”In estate si potrà andare in vacanza in Italia”

Coronavirus, l’immunologo Le Foche: ”Il virus si spegne da solo”

Il coronavirus si spegnerà autonomamente e in questo la quarantena lo aiuterà a spegnersi più rapidamente. Grazie alla quarantena e alle norme di sicurezza adottate, il virus non coinvolgerà altre persone per così ridurre il contagio e la sua diffusione sempre di più, fino al punto da autospegnersi.

Inizialmente si è detto che il caldo non avrebbe aiutato il virus, non è esatto. E’ proprio l’alta temperatura a ridurre la sua forza, la stessa che ha messo in crisi un’Italia intera, la cui diffusione si è sparsa in modo così velocemente da occupare stanze di ospedali in terapia intensiva.

A sostenerlo, l’immunologo del Policlinico di Roma, Francesco Le Foche che basa il suo studio sulla scienza. Secondo il professore, si potrà tornare alla normalità entro le prime due settimane del mese di maggio e non si esclude la vacanza estiva. Seppur il confine riaprirà i cancelli a marzo 2021, si potrà viaggiare in Italia.