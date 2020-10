Coronavirus Lazio, la situazione di oggi per le attese ai Drive-in

Share Pin 3 Condivisioni

Lo comunica l’Unità di crisi COVID-19 della Regione Lazio

Coronavirus, la situazione di oggi per le attese ai Drive-in –

“La situazione delle attese ai drive-in regionali. Auto in coda nei drive-in aggiornato alle ore 10:

Asl Roma 1: Labaro 170, San Giovanni 120 (e 161 persone in fila al drive in pedonale), Santa Maria della Pietà 82;

Asl Roma 2: Togliatti 125, Odescalchi 90, Campus Biomedico 110, Istituto Zooprofilattico 270, Santa Lucia Ardeatina 134;

Asl Roma 3: Forlanini 130, Casal Bernocchi 53, parcheggio lunga sosta Fiumicino 50;

Asl Roma 4: Capena 65, San Paolo 3, Bracciano 20, Ladispoli 2;

Asl Roma 5: Colleferro 152, Palombara Sabina 174, Centro Agroalimentare 204, Labico 97, Aeroporto di Guidonia apre alle ore 14;

Asl Roma 6: Genzano 150, Villa Albani 28;

Asl di Latina: Latina 45, Gaeta 65, Aprilia 25, Priverno 10;

Asl di Frosinone: Frosinone 150, Cassino 305

Asl di Rieti: Rieti 20;

Asl di Viterbo: ospedale di Viterbo 44”.

Lo comunica l’Unità di crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Di seguito il lik di riferimento:

Elenco completo dei drive in sul sito: salutelazio.it (https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in?fbclid=IwAR2646qVOp3_u32XCGyEtNUlFPimLlELDG1nvdpFK2yeA9E4sMASRqiH8aI)