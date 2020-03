Condividi Pin 110 Condivisioni

Stretta del governo per sconfiggere il virus

Coronavirus, Italia ‘zona protetta’

“Capisco le famiglie e i giovani. Perdere abitudini è difficile e vanno modificate. Non abbiamo tempo, i numeri ci dicono che abbiamo una crescita importante nei dati dei contagiati e delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate ora, dobbiamo rinunciare a qualcosa per il bene dell’Italia. Ne usciremo se tutti ci adotteremo alle norme più stringenti. Abbiamo deciso di adottare misure ancora più stringenti per tutelare la salute di tutti i cittadini. Sto percfirmare un provvedimento “io resto a ccasa”. Non esiste più una zona rossa o zona 1, ma una Italia protetta. Siamo costretti ad intervenire in modo più deciso. Si estendono per tutta Italia le misure previste per la Lombardia e le altre province”.

Lo ha annunciato il presidente Conte durante una conferenza stampa.

In diretta da Palazzo Chigi Pubblicato da Giuseppe Conte su Lunedì 9 marzo 2020