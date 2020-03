Condividi Pin 53 Condivisioni

Sono 51 le persone che la donna contagiata ha incontrato

Coronavirus, Fiumicino: definiti tutti i contatti stretti e sottoposti a sorveglianza attiva.

Sono stati definiti dall’indagine epidemiologica tutti e 51 i contatti stretti relativi alla scuola Rodano, alla scuola di inglese, a contatti famigliari e del personale sanitario. In totale sono 51.

La ASL Roma 3 sta monitorando l’andamento di eventuali sintomi così come da protocollo operativo. I tamponi fatti ai contatti stretti che presentavano sintomi sono tutti NEGATIVI, compresi i compagni di classe con sintomi e un’insegnante. È negativa anche un’insegnante che in via precauzionale è stata ricoverata allo Spallanzani per pregresse patologie croniche.

Anche oggi operativa la task force regionale riunita allo Spallanzani