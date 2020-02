Condividi Pin 29 Condivisioni

L’appello dell’assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera ai cittadini di CAstiglione d’Adda, Codogno e Caslpusterlengo

“Coronavirus: evitate contatti sociali” –

“Rimanere in ambito domiciliare”, “evitare contatti sociali” e non andare al pronto soccorso in caso si sospetti di aver contratto la malattia.

E’ l’appello lanciato dall’assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera ai cittadini di Castiglione d’Adda, Codogno e Caslpusterlengo.

La richiesta è arrivata dopo la conferma che in Lombardia ci sono almeno tre casi di coronavirus: un uomo di 38 anni (ricoverato a Codogno), la moglie e un amico (entrambi ricoverati all’ospedale Sacco di Milano).

Un altro uomo, da cui il 38enne potrebbe aver contratto il virus, è ricoverato al Sacco e sono in corso accertamenti sul suo stato di salute.