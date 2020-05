Condividi Pin 3 Condivisioni

Restano ricoverati 3 bambini al Centro Covid di Palidoro

Coronavirus, dimesso un altro bimbo dal Bambino Gesù – Per il Coronavirus presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nelle ultime 24 ore, dimesso un altro paziente clinicamente guarito. Restano ricoverati 3 bambini al Centro Covid di Palidoro. Continua l’attività di follow up dei pazienti guariti: 8 visitati, tutti in ottime condizioni cliniche.