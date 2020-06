Condividi Pin 0 Condivisioni

“1 è riferito al focolaio del San Raffaele Pisana che raggiunge così un totale di 112 casi”. Tutti i numeri di oggi dell’emergenza Covid-19 nel Lazio illustrati dall’Assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato

Coronavirus, D’Amato: “Oggi 9 nuovi casi nel Lazio” – Così in una nota l’Assessore regionale Lazio alla Sanità Alessio D’Amato: “Oggi registriamo un dato di 9 casi positivi di cui uno riferibile al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma. Il focolaio raggiunge così un totale di 112 casi positivi e 5 decessi correlati. Il caso è esterno alla struttura di Pisana ed è riferito alla Asl Roma 3. In settimana verranno nuovamente eseguiti i test a tutti i dipendenti e tutti i pazienti rimasti. Abbiamo superato la soglia dei 300 mila tamponi (302 mila) da inizio emergenza. Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell’ordine, i decessi sono stati 3 nelle ultime 24h, mentre sono stati 169 i guariti nelle ultime 24h raggiungendo un totale complessivo di 6.024 che sono oltre cinque volte il numero degli attuali positivi. Dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 237.000 mascherine chirurgiche, 106.000 maschere FFP2, 5.400 maschere FFP3, 9.750 tute, 18.500 cuffie.”