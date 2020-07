Condividi Pin 41 Condivisioni

Una bellissima notizia in attesa del report completo della Asl RM4

Coronavirus, Civitavecchia è covid free

Un’ottima notizia arriva dal territorio: stando alle anticipazioni del consueto report della ASL RM 4 infatti, Civitavecchia sarebbe ufficialmente covid free. Dopo 5 mesi di sofferenza in cui la città ha patito più di tutte le altre a causa dei cluster nelle RSA e all’Ospedale San Paolo, anche l’ultimo paziente sarebbe guarito. Ora come sempre è bene ricordare quanto sia importante mantenere la cautela e non abbassare la guardia per evitare che il virus torni a circolare in città