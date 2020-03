Condividi Pin 28 Condivisioni

Potenziato il servizio urp della città cerite. Si potranno chiedere delle informazioni e chiarimenti al personale comunale

Coronavirus Cerveteri: da oggi attive tre nuove linee telefoniche –

Sono attive da questa mattina tre nuove linee telefoniche dedicate all’emergenza coronavirus.

I tre numeri di telefono con le quali l’amministrazione ha voluto potenziare il servizio Urp potranno fornire informazioni e chiarimenti in merito alla situazione emergenziale che si sta vivendo, ma non potranno fornire delle informazioni mediche (per quelle sono attivi i numeri della Regione e della Asl Roma 4).

Per informazioni dunque si potranno chiamare i numeri:

➡️ 0689630220

➡️ 0689630320

➡️ 0689630420

➡️ 3346159978

A questi numeri si affianca anche il numero della Protezione civile, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Anche in questo caso gli operatori potranno fornire delle informazioni e dei chiarimenti ma non di tipo medico.

Sempre oggi, inoltre, nell’ambito delle attività preventive messe in piedi dall’amministrazione comunale, partirà la sanificazione delle strade.

“Verrà utilizzata – aveva spiegato l’assessore all’Ambiente Elena Gubetti – una sostanza disinfettante non nociva per le persone e gli animali”.

Variazioni, inoltre, già dalla scorsa settimana, hanno interessato il servizio di igiene urbana: chiusa l’isola ecologica di via Settevene Palo Nuova, confermato invece il servizio porta a porta, le isole ecologiche mobili, il conferimento di sfalci verdi e potature a Valcanneto e a Campo di Mare e il servizio di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti.

⭕⭕EMERGENZA COVID-19 / UNA LINEA DIRETTA CON IL CITTADINO ⭕⭕ ⭕⭕ EMERGENZA COVID-19 / TRE LINEE TELEFONICHE IN PIÙ A SERVIZIO DEL CITTADINO⭕⭕Potenziato il servizio URP del Comune di Cerveteri. Crediamo che in questo periodo così emergenziale sia fondamentale garantire ai cittadini un contatto diretto con l'Amministrazione.Per questo abbiamo potenziato con tre nuove utenze telefoniche il servizio di relazione con il pubblico. In questo video vi spiego tutto. Pubblicato da Alessio Pascucci su Lunedì 16 marzo 2020