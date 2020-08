Condividi Pin 4 Condivisioni

Soltanto due regioni non hanno registrato nuovi contagi, mentre l’aumento maggiore si ha in Veneto

Coronavirus. Aumento di casi in tutta Italia: 629 nuovi contagiati solo oggi –

La situazione nazionale dei contagi da Coronavirus vede un aumento di nuovi casi in tutta Italia.

Quindi, non solo la Regione Lazio, registra un aumento e con esso anche rinnovate preoccupazioni, ma è una situazione d’allerta più ampia.

I casi totali di contagi sono 253.438 e nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 629, contro i 574 di ieri: 55 in più.

Dai dati del ministero della Salute il numero più alto di nuovi casi registrati sono in Veneto (120), seguito da Lombardia (94) ed Emilia Romagna (71). Solo in Trentino e Valle d’Aosta non si sono registrati nuovi casi.

I tamponi effettuati sono stati 53.123, in crescita rispetto ai 46.723 di ieri.

I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 764, in diminuzione di 7 rispetto a ieri.

In terapia intensiva sono 55, uno in meno.

In isolamento domiciliare 13.587, 165 in più rispetto a ieri.

Il totale degli attualmente positivi è di 14.406, 157 in più rispetto a ieri.

Tra dimessi e guariti si contano 203.640 persone, in aumento di 314 unità.

I deceduti sono 4 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 35.392.