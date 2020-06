Condividi Pin 7 Condivisioni

Santa Marinella esce dal covid free. Allineati i dati di ieri. Un nuovo caso anche a Civitavecchia

Coronavirus Asl Roma 4, anche oggi nessun nuovo caso – La Regione Lazio ha comunicato che non vi sono nuovi casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4.

Dall inizio dell’epidemia sono guarite 730 persone e sono stati effettuati 13.933 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale delle 87, 23% di tamponi sul totale del personale sanitario.

Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: (si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Canale Monterano: 1 positivo

Cerveteri: 3 positivi (si è allineato un dato di un paziente dal cluster San Raffaele ricoverato allo Spallanzani)

Civitavecchia : 2 positivi

Fiano Romano: 2 positivi

Ladispoli: 1 positivo

Santa Marinella: 1 positivo

Si fa presente che eventuale disallineamento dei dati può essere dato da molteplici fattori.

A confermare il caso positivo di Santa Marinella il Sindaco della città Pietro Tidei che in una nota afferma: “Purtroppo oggi la Asl ci comunica un nuovo positivo al Coronavirus e tutto il contorno di isolati in quarantena. Questo il risultato di quello che sottolineo tutti i giorni e cioè non abbassiamo la guardia. Purtroppo il virus non è morto e se non stiamo attenti (mascherina e distanziamento) i contagi aumenteranno. Sono molto dispiaciuto per aver perso questo primato di 0 contagi.”