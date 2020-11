Coronavirus, arriva l’ordinanza della Regione Lazio per la chiusura dei maxi store nel week end

Share Pin 1 Condivisioni

La chiusura riguarderà negozi come Ikea, Decathlon e le grandi strutture dai 2500 metri quadri in su

Dopo la chiusura dei centri commerciali nel week end, come disposto dall’ultimo Dpcm del governo Conte, ora arriva la serrata, da parte della Regione Lazio anche per i mega store dai 2500 metri quadri in su.

Negozi come Ikea e Decathlon potrebbero dunque dover chiudere durante i fine settimana per evitare la calca.

Il provvedimento del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, come riportato da Romatoday, dovrebbe essere firmato a breve.

E sempre nei festivi si preannuncia la chiusura dei mercati, compreso quello di Porta Portese, escludendo quelli di vendita di generi alimentari.