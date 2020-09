Share Pin 1 Condivisioni

Si sarebbe dovuto svolgere a febbraio 2021

Coronavirus, annullato il Carnevale di Rio fino a data da destinarsi –

Rio de Janeiro dovrà rinunciare, almeno per quest’anno, al suo tradizionale e famosissimo carnevale.

L’evento si sarebbe dovuto svolgere nel febbraio 2021 ma è stato rinviato a tempo indeterminato a causa del covid- 19 e dell’impossibilità per le scuole di samba di prepararsi in tempo per quella data. Oltre al fatto che mancano le risorse economiche.

Ad annunciare la notizia è stato il presidente della Lega indipendente delle Scuole di Samba di Rio de Janeiro che organizza l’eventi: “L’evento deve essere rimandato. Non possiamo farlo a febbraio. Le scuole di samba non avrebbero il tempo né le risorse finanziarie per essere pronte per quella data”