Lo rende noto il Comune

Coronavirus, a Manziana salgono a 5 le persone positive – Salgono a 5 le persone risultate positive al Covid 19 a Manziana, lo rende noto l’Ufficio Stampa comunale dal proprio profilo social.

“In attesa dei risultati dei tamponi fatti agli altri componenti della famiglia (messi comunque in quarantena) – scrive il Comune di Maziana, si informa la Cittadinanza che un’altra persona è risultata positiva al Coronavirus Covid-19.Le autorità sanitarie sono già impegnate nella ricostruzione della rete di contatti della persona e hanno attivato tutti i protocolli necessari. Notizie più dettagliate saranno fornite nella giornata di domani.Rinnoviamo nuovamente l’invito a rispettare le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare a NON USCIRE DI CASA se non per motivi di salute, lavoro e necessità.”