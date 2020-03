Condividi Pin 19 Condivisioni

I dati raccolti da Salute Lazio

Coronavirus, 823 positivi nel Lazio. 99 i nuovi casi

“Sono 823 nella Regione Lazio i casi positivi al Covid-19.

Di questi, 270 si trovano in isolamento domiciliare.

426 sono le persone ricoverate non in terapia intensiva; 45 si trovano invece in terapia intensiva.

38 sono deceduti e 44 i guariti”.

Lo comunica Salute Lazio