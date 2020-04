Contributi ai canoni di locazione 2020: domande aperte fino al 30 aprile

Condividi Pin 0 Condivisioni

Pubblicato sul sito del comune di Civitavecchia l’avviso con il quale sono avviate le procedure finalizzate alla concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione 2020

È stato pubblicato l’Avviso con il quale sono avviate le procedure finalizzate alla concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione 2020.

I contributi sono previsti per sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata sia pubblica per tre mensilità dell’anno 2020 (40% del totale di tre mensilità), e su richiesta dei beneficiari il contributo può essere versato direttamente ai locatori.

Il contributo si richiede compilando, entro le ore 18 del prossimo 30 aprile, il modulo disponibile QUI

In caso di impossibilità a provvedere alla compilazione online contattare il seguente numero 0766/590775 (l’assistenza telefonica sarà garantita da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17).