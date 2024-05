Consiglio Comunale dei Giovani, Regeneration: “A Cerveteri indette le elezioni, a Ladispoli ancora un miraggio” –

Consiglio Comunale dei Giovani, Regeneration: “A Cerveteri indette le elezioni, a Ladispoli ancora un miraggio”

“Oggi Cerveteri ha annunciato l’indizione delle elezioni del consiglio comunale dei giovani previste per il 29 Giugno: come mai a Ladispoli invece tutto sembra tacere?”

A dichiararlo è il gruppo Regeneration Ladispoli, che attraverso un comunicato ha affermato inoltre:

“Consigliere Rosolino, perché è così difficile indire le elezioni per il consiglio comunale dei giovani?

Quando a giugno 2022 il sindaco Grando ha nominato come delegato il consigliere Rosolino speravamo che qualcosa sarebbe finalmente cambiato ed avere un rappresentante nostro coetaneo ci avrebbe permesso di essere ascoltate/i e vedere rappresentate con forza le nostre istanze.

Proprio per questo negli ultimi due anni abbiamo partecipato a diversi incontri con il delegato a cui abbiamo raccontato le nostre difficoltà e spiegato che, dopo un primo mandato di totale disinteresse per le politiche giovanili, sarebbe stato difficile ricostruire un rapporto di fiducia con le nuove generazioni che nutrono ormai per questa amministrazione una significativa sfiducia.

Tra le nostre proposte quella di ricostituire il Consiglio Comunale dei Giovani, uno strumento che permetta a noi giovani ragazze e ragazzi di Ladispoli di proporre idee e progetti, richiedere fondi, lottare per le nostre necessità ed avere finalmente una voce. Ribadendone l’importanza abbiamo più volte sollecitato il delegato ad una campagna di pubblicizzazione strutturata, in concomitanza con l’attività delle scuole, per avvicinare le/i giovani in modo graduale e incoraggiarne la partecipazione.

Nonostante l’iniziale disponibilità del delegato, due anni e numerose inconcludenti riunioni dopo, siamo ancora in attesa delle necessarie modifiche al regolamento, in mancanza delle quali è impedita la regolare indizione delle elezioni e che, a detta del consigliere, sarebbero state rapidamente apportate entro marzo 2024.

Come mai risulta così difficile per il sindaco Grando e la sua amministrazione ascoltare le esigenze delle nuove generazioni?”