“Comunione Caere Costa Antica”: il Sindaco di Cerveteri e l’Assessore Luchetti incontrano i commercianti di Piazza Morbidelli, via Sergio Angelucci e via Tuscolo

Un incontro aperto per discutere di importanti e non più procrastinabili interventi sulle aree limitrofe alle attività commerciali del complesso “Comunione Caere Costa Antica” di Cerenova, ovvero gli spazi di Piazza Morbidelli, Via Sergio Angelucci e Via Tuscolo.

A convocare l’incontro, fissato per giovedì 22 ottobre alle ore 15:00 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti insieme all’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti.

Le aree adiacenti alla zona commerciale più importante di Marina di Cerveteri versano infatti in condizioni ormai molto pericolose. Si tratta di spazi che ad oggi sono di proprietà privata legata al commercio e non aree pubbliche, una situazione che desta forte preoccupazione per lo stato di degrado in cui si trovano.

Per questo motivo, l’Amministrazione ha deciso di attivarsi per individuare insieme una soluzione: il primo passaggio è stato convocare e confrontarsi con gli Amministratori di condominio interessati, ed ora c’è la necessità di parlare direttamente con i titolari dei locali commerciali e i singoli esercenti dell’area per capire insieme come risolvere una questione divenuta davvero urgente.

“In questi giorni – spiega il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – insieme all’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti, ho avuto modo di rapportarmi sia con i Dirigenti del nostro Comune, sia con gli Amministratori di condominio interessati. Siamo molto preoccupati per lo stato di degrado e di pericolosità di quelle zone private. Con l’Assessore abbiamo quindi deciso di attivarci in prima persona: dopo un primo confronto con gli amministratori, ora abbiamo la necessità di incontrare i commercianti dell’area. Sarà un incontro aperto non soltanto ai proprietari delle mura, ma a tutti gli esercenti, per valutare insieme come costruire un percorso che porti alla risoluzione di questo problema improcrastinabile. Auspico una loro nutrita e attiva partecipazione”.