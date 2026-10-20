Civitavecchia, al via l’Open Day vaccinale della Asl Roma 4: due appuntamenti ad accesso libero a novembre

CIVITAVECCHIA – Doppio appuntamento con la prevenzione della salute sul territorio. Il Servizio Vaccinazioni della Asl Roma 4 (Distretto 1) ha indetto due giornate straordinarie di Open Day ad accesso libero e gratuito rivolte a tutta la cittadinanza.

Durante le due mattinate sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e ricevere gli altri vaccini previsti dal piano vaccinale in base all’età, alla patologia o alle specifiche condizioni di rischio. L’accesso è completamente diretto e non richiede alcuna prenotazione.

Il calendario e i luoghi degli appuntamenti:

Sabato 7 Novembre (dalle ore 09:00 alle 12:30): Piazza Regina Margherita (Piazza del Mercato) a Civitavecchia.

Piazza Regina Margherita (Piazza del Mercato) a Civitavecchia. Sabato 14 Novembre (dalle ore 09:00 alle 12:30/13:00): Via degli Orti di Santa Maria, quartiere San Liborio (presso il parcheggio del supermercato DEM).

Un’occasione preziosa per proteggere la propria salute e quella della comunità in vista della stagione invernale, sfruttando la presenza delle unità mobili sanitarie direttamente nei punti strategici della città.