Santa Marinella, incendio in via Marche: prendono fuoco un ricovero attrezzi e una bombola di GPL

SANTA MARINELLA – Attimi di apprensione questa mattina a Santa Marinella, dove intorno alle ore 10.00 si è sviluppato un incendio all’interno del giardino di un’abitazione privata in via Marche. A prendere fuoco è stato un ricovero per gli attrezzi realizzato in legno.

Scattato l’allarme, sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Civitavecchia con l’equipaggio della squadra 17A e l’autobotte AB17. Gli uomini della caserma “Bonifazi” hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento per domare il rogo.

Intervento complesso e messa in sicurezza

Le operazioni si sono rivelate complesse e delicate a causa del materiale ammassato all’interno della struttura e della presenza di elementi ad alto rischio. I pompieri sono riusciti a estrarre e mettere in sicurezza una bombola di GPL già avvolta dalle fiamme, scongiurando il peggio.

Grazie alla rapidità e allo scrupoloso lavoro dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato circoscritto prima che potesse propagarsi:

Nessun danno alle strutture adiacenti: l’abitazione principale vicina al rogo è stata salvata.

l’abitazione principale vicina al rogo è stata salvata. Scongiurata l’esplosione: le fiamme non hanno raggiunto un secondo bombolone di GPL posizionato nelle immediate vicinanze.

Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. Terminata la fase di spegnimento e bonifica dell’area, la zona è stata messa completamente in sicurezza.