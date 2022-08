Ad oggi nella città etrusca del viterbese sono caduti solo 104 millimetri di pioggia in tutto il 2022

Clima: Tarquinia si candida “regina della siccità d’Italia” –

Tarquinia si candida a essere “regina della siccità d’Italia” nel 2022 con soli 104 millimetri di pioggia fin qui caduti. A lanciare l’allarme siccità è l’Associaziona nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle Acque irrigue (ANBI) il cui osservatorio sulle risorse idriche segnala come le recenti piogge abbiano alleggerito, ma non risolto, la crisi idrica che, partita dalle regioni settentrionali nei mesi scorsi, si è via via estesa verso il Sud Italia.

Per comprendere bene la situazione, prendendo come esempio Tarquinia, qui il minimo storico annuo risale al 2017 con 370 mm: questo significa che se nei prossimi 4 mesi dovrebbero cadere ben 266 millimetri di pioggia solo per evitare un nuovo record negativo.

Situazione analoga si ebbe nel 2012 quando a Tarquinia caddero solo 109 millimetri nei primi 8 mesi dell’anno e poi, dopo un autunno caratterizzato da fenomeni meteo violenti e con pesanti ripercussioni per il territorio, si raggiunsero a fine anno addirittura i 571 millimetri di pioggia.

“Servono interventi urgenti per aumentare la resilienza dei territori – ha spiegato l’Anbi – da quelli strutturali come il Piano Laghetti a quelli più semplici come una diffusa informazione di protezione civile alla popolazione”.