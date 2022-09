I dati di Copernicus Climate Change Service

Clima, estate 2022 la più calda mai registrata in Europa

La temperatura media in Europa è stata la più alta mai registrata sia per il mese di agosto che per tutta l’estate (giugno-agosto), con margini sostanziali di 0.8°C rispetto al 2018 per agosto e di 0.4°C rispetto al 2021 per tutta l’estate. E’ quanto rileva Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea.

Secondo C3S, le temperature europee sono state superiori alla media in particolar modo nella parte orientale del continente in agosto, ma erano ancora ben al di sopra della media nel sud-ovest, dove erano già state elevate anche nel corso di giugno e luglio; le ondate di calore si sono concentrate in questa parte dell’Europa e nella Cina centrale e orientale per tutti e tre i mesi estivi. Anche l’America settentrionale ha registrato una delle sue estati più calde di sempre.

“Un’intensa serie di ondate di calore in tutta Europa, combinate con condizioni di insolita siccità, hanno portato ad un’estate estrema che ha battuto tutti i record in termini di temperatura, siccità e attività degli incendi in un alto numero di regioni europee, con svariate ripercussioni sulla società e sulla natura. I dati del Copernicus Climate Change Service mostrano che non solo abbiamo avuto temperature da record ad agosto in Europa, ma anche per tutta l’estate, con il precedente record estivo che risaliva solamente a un anno fa”, osserva Freja Vamborg, Senior Scientist a Copernicus Climate Change Service.

A livello globale la temperatura media di agosto 2022 è stata di 0.3°C più elevata della media 1991-2020 per il mese, risultando complessivamente il terzo agosto più caldo mai registrato; simile ai valori dell’agosto 2017 e 2021 ed entro lo 0.1°C rispetto ai valori più alti raggiunti nell’agosto 2016 e 2019.