Civitavecchia, una festa per le fameglie nel giorno dell’Epifania

Lunedì 6 gennaio non perdete una grande festa per grandi e piccini “Il Varietà della Befana e il Circo con gli animali di fuoco”

Laboratori e spettacoli per un grande 6 gennaio a Civitavecchia

Dopo il bellissimo spettacolo immersivo in prima nazionale, alla Cittadella della Musica di Civitavecchia torna la Christmas Factory con due laboratori per bambini e due spettacoli: Il Grande Variété della Befana di Bustric e il Circo Cerini con animali di fuoco della Compagnia Creme&Brulée.

Dopo il bellissimo spettacolo immersivo “Il sogno di Babbo Natale”, per la regia di Valentina Salerno, che per due weekend ha intrattenuto nella Cittadella della Musica di Civitavecchia grandi e piccini con un percorso interattivo con attori in carne ed ossa e giocolieri, torna la squadra della Christmas Factory, un format ideato e creato da Valentina Salerno, per un incredibile finale!

Una giornata della Befana indimenticabile che comincia la mattina con due laboratori per bambini e si conclude nel pomeriggio con due grandi spettacoli, “Il Grande Variété della Befana” spettacolo del celebre Bustric e “Circo Cerini” il bellissimo Circo con animali di fuoco della compagnia Creme & Brulè.

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi a: [email protected]

Laboratorio creativo “Le case di biscotto”

Lunedì 6 gennaio 2024 ore 11.00

Un laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni accompagnati da un adulto: grazie agli operatori di

Family Factory realizzeranno delle deliziose casette commestibili.

Ingresso a pagamento: 3€ + 1,50€ di prevendita a bambini (accompagnatore obbligatorio gratuito,

massimo 2 accompagnatori a bambino)

Laboratorio creativo “Le befanine di feltro”

Lunedì 6 gennaio 2024 ore 11.00

Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni con l’artista della lana cotta Diana Biscaioli. Grazie alla

sua guida i bambini realizzeranno deliziose befanine in lana cotta.

Ingresso a pagamento: 3€ + 1,50€ di prevendita a bambini (accompagnatore obbligatorio gratuito,

massimo 2 accompagnatori a bambino)

Grande Variété della Befana di Bustric

Lunedì 6 gennaio 2024 ore 16.00

Un grande spettacolo con un grandissimo artista che ha intrattenuto generazioni di adulti e bambini



Spettacolo con biglietto unico: 3€ + 1,50€ di prevendita

Circo Cerini della Compagnia Creme & Brulè

Lunedì 6 gennaio 2024 ore 17.00

Spettacolo all’aperto di Circo con animali di fuoco! Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria

MANIFESTAZIONE REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO

