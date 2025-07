Civitavecchia: Sequestrati 265 kg di hashish nascosti in un tir proveniente dalla Spagna

Civitavecchia, 9 luglio 2025 – Un’operazione di grande impatto ha portato al sequestro di ben 265 chili di hashish nascosti all’interno di un tir proveniente dalla Spagna. L’intervento, condotto nell’ambito dei controlli finalizzati a contrastare il traffico illecito di droga, dimostra ancora una volta l’efficacia delle attività di presidio e vigilanza svolte dalle autorità.

Tutto è iniziato durante un’ispezione al porto di Civitavecchia su un autoarticolato proveniente da Barcellona. I funzionari dell’Ufficio delle Dogane, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma e supportati dalle unità cinofile, hanno individuato un sofisticato doppiofondo ricavato all’interno della motrice del mezzo. È lì che, abilmente nascosti, sono stati trovati i 265 kg di hashish, suddivisi in panetti avvolti in cellophane e nastro adesivo.

Il conducente del veicolo, ritenuto responsabile del traffico di droga, è stato immediatamente arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia. Le autorità hanno convalidato l’arresto e il sequestro, mentre le indagini continuano nella fase preliminare, con il procedimento penale ancora in corso e la presunzione di innocenza fino a prova contraria.

Questo intervento conferma l’importanza della collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, che con il Protocollo di intesa rinnovato recentemente, rafforzano quotidianamente i controlli per tutelare la legalità e la sicurezza economico-finanziaria del nostro Paese.

Un risultato importante che dimostra come, grazie all’impegno costante delle forze dell’ordine, si possa contrastare efficacemente il traffico di sostanze stupefacenti e proteggere la comunità.