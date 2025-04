Civitavecchia, scontro tra autovettura e scooter: sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Locale –

Questa mattina alle ore 08.00 i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono portati in via Aurelia sud per incidente stradale.

Precisamente all’altezza dello stabilimento balneare grotta Aurelia. Per cause in corso di accertamento un’autovettura ed uno scooter hanno impattato violentemente tra loro.

Arrivati immediatamente sul posto, i Vvf della 17A hanno soccorso il ragazzo che guidava lo scooter e lo hanno affidato alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto. Dopo averlo stabilizzato si sono diretti al civico ospedale di Civitavecchia.

Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.