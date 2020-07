Condividi Pin 1 Condivisioni

L’uomo è stato fermato da un dipendente che ha impedito la sua fuga

Civitavecchia, rapina un supermercato, 23enne in manette

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Civitavecchia hanno arrestato un 23enne che, armato di coltello, nel pomeriggio di ieri, 08 luglio, ha rapinato il supermercato “Todis” nel quartiere San Gordiano.

R.C., civitavecchiese di 23 anni, dopo essersi messo in fila al supermercato con in mano una birra, giunto davanti alla cassa, ha estratto l’arma dal marsupio che indossava legato in vita, puntandola al cassiere e facendosi consegnare il denaro, prima di fuggire all’esterno inseguito da un dipendente del supermercato. Il giovane, raggiunto da alcuni parenti, veniva immediatamente bloccato dagli agenti delle volanti e dalla

pattuglia della squadra di polizia giudiziaria del commissariato, diretto da Paolo Guiso, allertati dalla

segnalazione di rapina giunta al 113.

Sul posto giungevano anche altre pattuglie della P.G. del commissariato e gli agenti della Polizia Scientifica. Durante la perquisizione, nel marsupio che ancora il ragazzo teneva allacciato alla vita e dal quale, anche dalle immagini, si vede estrarre l’arma, sono state rinvenute delle banconote “arraffate” velocemente dalla cassa, accartocciate e risultate dopo essere parte della refurtiva, mentre il resto delle banconote,

accartocciate, veniva rinvenuto sotto il tappetino dell’auto dei congiunti del ragazzo.

Gli agenti, dopo aver sentito i testimoni e visionato le immagini del circuito di videosorveglianza del supermercato traevano in arresto il 23enne che dovrà rispondere di rapina aggravata e denunciavano in stato di libertà, per favoreggiamento personale, la donna sotto il cui tappetino gli agenti hanno rinvenuto il resto del denaro.