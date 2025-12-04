La nota stampa:

Si è tenuta ieri pomeriggio, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, la presentazione del Calendario Istituzionale 2026 della Guardia Costiera, un appuntamento dedicato alla cultura del mare, alle missioni del Corpo e alla tutela dell’ambiente marino e costiero. Il giornalista RAI Filippo Gaudenzi, moderatore della serata, ha guidato il pubblico attraverso un percorso di approfondimento sulle attività della Guardia Costiera. Presenti autorità militari e religiose, istituzioni regionali e cittadine, nonché i rappresentanti dell’intero cluster portuale.

Le immagini del calendario, realizzate dal fotoreporter Massimo Sestini, hanno rappresentato il fulcro della presentazione: scatti di grande impatto visivo che raccontano, con stile inconfondibile, il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Guardia Costiera nei diversi scenari operativi.

All’iniziativa hanno partecipato rappresentanti delle principali specialità del Corpo – dai Nuclei Subacquei ai Reparti Volo, dalle motovedette SAR ai Nuclei Operativi – che hanno illustrato le proprie attività e le missioni più significative. Particolarmente apprezzata la partecipazione degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Stendhal Calamatta di Civitavecchia, coinvolti nelle scorse settimane in un percorso di avvicinamento alle professioni marittime e alla cultura della sicurezza, rafforzando il legame tra mondo della formazione e le istituzioni del mare.

Civitavecchia, presentato il Calendario Istituzionale 2026 della Guardia Costiera

Nel suo intervento, il Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della Capitaneria di porto di Civitavecchia ha evidenziato: «Il calendario non è solo una raccolta di immagini, ma il racconto del nostro impegno quotidiano. Presentarlo ai giovani e ed al territorio assume un valore ancora più significativo, per aprire una finestra sul nostro mondo e consentire a chi non ne fa parte di conoscerlo ed apprezzarlo.»

Con questo evento, svolto in contemporanea nelle 15 Direzioni Marittime del Paese ed a Roma alla presenza del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Sen. Matteo Salvini e del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo, si concludono le celebrazioni per il 160° anniversario delle Capitanerie di porto, un anno ricco di iniziative che hanno valorizzato la storia, l’identità e le missioni del Corpo al servizio del Paese.

L’Autorità di Sistema Portuale ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, che rafforza la collaborazione istituzionale e promuove la cultura del mare nel territorio di Civitavecchia. Il calendario sarà distribuito alle istituzioni, agli enti del cluster marittimo- portuale e alle scuole del territorio e sarà altresì, come di consueto, acquistabile

online a supporto delle attività benefiche di UNICEF.

Questa mattina, presso la Cattedrale, alla presenza delle Autorità cittadine e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, il tradizionale omaggio a Santa Barbara, patrona della Marina Militare, dei Vigili del Fuoco e degli Artiglieri dell’Esercito, per l’occasione riuniti in un’unica comunità di valori al servizio della collettività.