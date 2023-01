In programma lavori urgenti e improrogabili da parte di Acea Ato2 sulla rete idrica. Diverse le zone interessate

Civitavecchia: giovedì possibili disagi idrici –

Acea Ato 2 comunica che, per poter eseguire dei lavori urgenti e improrogabili sulla rete idrica, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone della città.

Civitavecchia: giovedì possibili disagi idrici. Le zone interessate

Pertanto, dalle 15 di giovedì 26 gennaio alle 02 di venerdì 27 gennaio 2023, salvo imprevisti, potranno verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle seguenti vie: Campo dell’Oro e vie limitrofe, Zona S. Giordano e vie limitrofe, Lungomare Garibaldi e vie limitrofe, Quartiere Ghetto e Centro Storico e vie limitrofe, via Lepanto e zone limitrofe, via Flaminio Mattei e zone limitrofe, Calata della Rocca e zone limitrofe, via Giacomo Matteotti e zone limitrofe.

Per alleviare il disagio è stato predisposto un servizio di autobotti in stazionamento per tutta la durata del fuori servizio in alcuni punti strategici: via Roma rotatoria viale Guido Baccelli, via Toscana angolo via Alcide De Gasperi, via del Tiro a Segno – parcheggio Giardini Yuri Spigarelli, via Ezio Maroncelli angolo via Tramontana, via Lepanto angolo via Palmiro Togliatti, piazza Giuseppe Verdi.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800.130335.

(torna alla homepage)