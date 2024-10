Civitavecchia, Ospedale San Paolo: sopralluogo dell’Onorevole Battilocchio e del capogruppo FI Grossi –

Presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia sopralluogo dell’Onorevole Alessandro Battilocchio, con il capogruppo consiliare di Forza Italia Luca Grossi.

Dichiara infatti il Deputato dal proprio profilo Facebook:

“Con il capogruppo Forza Italia Luca Grossi sopralluogo presso l’Ospedale di Civitavecchia. Grazie al Direttore Di Cicco e alla Responsabile Grizzuti per la collaborazione. Vogliamo garantire sicurezza al personale sanitario che presta servizio negli Ospedali italiani. Forza Italia, al termine di sopralluoghi e incontri in tutta Italia, presenterà proposte specifiche in merito. Avanti!”