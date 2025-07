Civitavecchia i volontari di fare verde in spiaggia per la campagna “Basta mozziconi”

Paolo De Mutiis (presidente gruppo Civitavecchia): “I mozziconi in mare creano danni incalcolabili. Serve una nuova sensibilità ambientale soprattutto nei giovani”

Roma, 17 luglio 2025 – Parte anche a Civitavecchia la campagna nazionale “Basta mozziconi” di Fare Verde contro l’abbandono in spiaggia di sigarette. I volontari dell’associazione ambientalista hanno distribuito presso la marina di Civitavecchia e al Pirgo dei portacenere portatili per prevenire l’abbandono dei mozziconi sull’arenile.

“Le sigarette in mare creano danni incalcolabili e anche quest’anno l’iniziativa di Fare Verde contro l’abbandono in spiaggia dei mozziconi è stata molto apprezzata dai cittadini e turisti. In particolare, i volontari del gruppo hanno distribuito gratuitamente posacenere portatili ed hanno diffuso la campagna informativa e di sensibilizzazione per la salvaguardia dell’ambiente, con particolare attenzione ai giovani“, commenta il presidente del gruppo di Civitavecchia, Paolo De Mutiis.

I filtri delle sigarette si degradano in un periodo di tempo che va da uno a quindici anni. I materiali contenuti sono residui della combustione, nicotina e microplastiche altamente inquinanti per l’ambiente. Secondo i dati mondiali ogni anno circa 580mila tonnellate di sigarette rischiano di finire nei nostri mari. I 6mila miliardi di sigarette commercializzate ogni anno nel mondo sono confezionate in circa 300 miliardi di pacchetti composti da carta, inchiostro, cellophane, pellicola e colla.

Nel 2021, i rifiuti provenienti esclusivamente da cartoni e scatole utilizzati per la distribuzione dei prodotti del tabacco hanno prodotto rifiuti per almeno 2 milioni di tonnellate, che equivalgono al peso di 9.433 treni merci.

All’iniziativa ha partecipato anche il segretario generale dell’associazione e organizzatore della manifestazione nazionale, Paolo Giardini, iscritto al gruppo di Civitavecchia, il quale ha evidenziato che: “l’iniziativa giunta alla II edizione contro l’abbandono dei mozziconi, si svolge nel mese di luglio ed anche nel mese di agosto nei litorali marini e lacustri del Friuli Venezia Giulia, della Toscana, del Lazio, della Puglia e della Sicilia, con la distribuzione gratuita, da parte dei volontari di Fare Verde, dei portaceneri portatili realizzati in carta riciclata e l’attività, ai bagnanti e turisti, i quali manifestano apprezzamento per l’evento. Da sottolineare, che quest’anno l’evento ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, delle Regioni Toscana, Lazio, Puglia e la collaborazione della Guardia Costiera. Ringraziamo, inoltre, Radio Blue Point per la collaborazione“.