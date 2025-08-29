Civitavecchia, FDI: “Alberi caduti, responsabilità politiche in piedi” –

“Giovedì 28 agosto due alberi sono crollati in pieno centro città, sfiorando una tragedia. Non è stato il maltempo, ma la cattiva gestione a causare l’accaduto. Per puro caso non ci sono state vittime. Migliaia di euro spesi in perizie e potature, ma gli interventi si sono rivelati inefficaci e, come Fratelli d’Italia aveva denunciato già in aprile, fatti sugli alberi sbagliati e nei modi e nei tempi sbagliati.”

Lo dichiara il gruppo politico di Fratelli d’Italia Civitavecchia, che in un comunicato afferma inoltre:

“Le potature di marzo, criticate anche dal noto agronomo Daniele Zinzi, hanno indebolito ulteriormente il patrimonio arboreo cittadino. L’assessore Giannini, difendendo scelte fallimentari, ha trasformato la manutenzione del verde in una pericolosa “roulette botanica”, mentre AVS ha preferito giustificare l’ingiustificabile. Intanto, segnaliamo che un altro platano in via Roma, ormai completamente seccato dopo la “cura Giannini” rischia di cadere…e chissà quanti altri, nei prossimi mesi!

Giovedì a Civitavecchia non sono caduti solo due alberi: è crollata la credibilità di chi amministra la città con superficialità ed arroganza. Perizie ignorate, rischi sottovalutati, responsabilità mai assunte: i cittadini non possono continuare a pagare l’incompetenza di questa amministrazione.”