Civitavecchia, dopo anni di incuria riapre la fontana alla Marina

Le parole del Sindaco Tedesco che invita i cittadini stasera alla nuova inaugurazione

Questa sera alle 22:00 dopo anni di abbandono e un complesso lavoro di recupero riapre la spettacolare fontana danzante alla Marina.

È il regalo di questa amministrazione alla città per il suo Natale (15 agosto), è un ulteriore segnale di speranza e rinascita che voglio dare alla mia amata comunità.

E quale miglior segnale di una fontana che torna a zampillare? L’acqua è da sempre il simbolo ancestrale della nascita, della vita, dell’amore, e la fontana danzante creerà stupore, emozione e gioia in chiunque si fermerà ad ammirarla.

Tutti i giorni dalle 19:00 alle 22:00 sarà possibile godere lo spettacolo dei giochi d’acqua illuminati in un contesto unico, quale quello della grande piazza sul mare su cui si erge a protezione il maestoso forte Michelangelo.

Che bella città è la nostra Civitavecchia!

Ringrazio l’assessore Manuel Magliani e tutto lo staff dell’ufficio ambiente per l’impegno messo in questa sfida.