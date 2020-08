Cerveteri, Sabato 22 un evento di raccolta fondi per “Ciacco”

Condividi Pin 0 Condivisioni

Un nuovo appuntamento di raccolta fondi per Federico Colozzi, “Ciacco” come lo chiamano tutti gli amici.

Come sapete, Federico sta combattendo contro una grave malattia. Deve affrontare una serie di cure dal costo estremamente elevato: 3.500euro mensili.

SABATO 22 AGOSTO, alle ORE 20.30, “La Cooperativa Sasso” insieme agli “Amici delle Due Casette” organizzano una cena di beneficenza per continuare la raccolta fondi. Appuntamento presso la Piazza delle Due Casette, con un menù speciale (antipasto di terra, panzanella, grigliata mista di carne, vino, acqua, frutta e cocomerata finale).

Per info e prenotazioni: 3349530396 – 3473789469 – 3496843222. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 20 (per gli adulti) € 10 (per i bambini)

Partecipate numerosi e… DAJE CIACCO!