Civitavecchia, dal 5 marzo perse le tracce di Alessandro De Paolis –

Dal 5 marzo 2025, a Civitavecchia perse le tracce di Alessandro De Paolis. A renderlo noto è l’associazione Penelope Lazio ODV.

Alessandro si è allontanato dalla struttura che lo sta ospitando a Civitavecchia. Doveva prendere un treno per L’Aquila da Roma ma non è mai arrivato. Non ha con sé il cellulare e neanche i documenti. Ha bisogno di assumere dei farmaci per la sua terapia.

Zone di attenzione Stazione Termini, Piazza Vittorio, San Lorenzo.

Alto 1,75 mt – corporatura robusta. Vestito come nella fotografia. Per informazioni o avvistamenti contattare il 339.6514799 oppure il pubblico soccorso 112.