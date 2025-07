Civitavecchia celebra il 160° della Guardia Costiera con il Villaggio Interattivo in Piazza della Vita

Da sabato a martedì, Piazza della Vita a Civitavecchia ospiterà il Villaggio della Guardia Costiera, un evento speciale in occasione del 160° anniversario delle Capitanerie di Porto.

Si tratta di uno spazio espositivo e interattivo che permetterà a cittadini e turisti di scoprire il mondo del mare, le attività e le tecnologie usate quotidianamente per garantire sicurezza e tutela ambientale. Il villaggio sarà aperto dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 19:00 alle 24:00 ogni giorno.

All’interno ci saranno vari stand e attività: dimostrazioni del Nucleo Sommozzatori con veicoli sottomarini, proiezioni sul patrimonio sommerso, esperienze di realtà virtuale con il videogioco “Rescue Heroes”, e uno spazio dedicato ai libri e materiali sulla cultura del mare e la sicurezza. Inoltre, ci saranno esposizioni di mezzi della Guardia Costiera, un Laboratorio Ambientale Mobile con biologi e tecnici, e dimostrazioni con mezzi navali e cani da salvataggio.

L’Assessore al Turismo, Piero Alessi, ha sottolineato l’importanza di questo evento, che sarà anche un’occasione per promuovere Civitavecchia con gadget e materiali informativi. Il Sindaco Piendibene ha invece espresso orgoglio per questa iniziativa, evidenziando come il mare sia parte fondamentale della storia e dell’identità della città, e come l’evento possa avvicinare grandi e piccoli ai valori del rispetto ambientale e del mare, contribuendo anche al turismo locale.

Villaggio Guardia Costiera

19-22/07/2025 – Piazza della Vita, Civitavecchia

Visita il villaggio della Guardia Costiera e partecipa agli eventi organizzati in occasione del 160° Anniversario delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

PROGRAMMA:

Attività divulgative e promozionali

19 – 22 luglio: 10:00 – 12:00 / 19:00 – 24:00

Visite a bordo unità Navali Guardia Costiera in porto

19 – 21 luglio: 10:00 – 12:00 / 16:00 – 19:00

22 luglio: 10:00 – 12:00

Proiezione del CORTOMETRAGGIO “Gli eroi vestiti di bianco”

sabato 19 luglio: ore 21:30

Presentazione FOTOLIBRO “Tra cielo e mare: storie e sguardi sulla guardia costiera”, con Massimo Sestini

domenica 20 luglio: ore 21:30

Proiezione del CORTOMETRAGGIO “Nereide”

lunedì 21 luglio: ore 21:30

Trasmissione in DIRETTA su maxi-schermo della Cerimonia Nazionale del 160° Anniversario

martedì 22 luglio: ore 19:30