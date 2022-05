Appuntamento il 30 maggio e il 4 giugno nello spazio di coworking Think Tank di via Annovazzi 3-5

Civitavecchia: libro più teatro? si può. Nuova iniziativa di book faces e Skenexodia –

Doppio appuntamento civitavecchiese per Luca Guerini che la prossima settimana metterà in scena due sue opere presso lo spazio di coworking THINK TANK di via Annovazzi 3-5. Prossimo alle cento regie (che saranno raggiunte a fine giugno) il fondatore della Realtà Teatrale Skenexodia proporrà nella sua città il giallo al contrario (ossia sappiamo chi è l’assassino e bisogna, attraverso indizi, scoprire chi è la vittima) “Le cose che ti fanno sentire vivo” lunedì 30 maggio e la commedia “Neanche noi (forse)” sabato 4 giugno. Nell’occasione del primo appuntamento verrà inoltre presentato il volume “Con una erre” edito da Le Mezzelane Editrice che raccoglie cinque testi teatrali di Guerini.

Alla serata interverranno Ernesto Berretti (Bookfaces) e dialogheranno con l’autore Ettore Falzetti (SpazioLiberoBlog) e Silvia Tamagnini (Radio Stella Città). Il monologo proposto è interpretato da Andrea De Luca che veste i panni di Giacomino, un adolescente difficile fotografato nelle ultime ore di vita trascorse nella sua cameretta: egli ha infatti deciso di suicidarsi ma prima vuole uccidere a caso una delle persone che lo hanno portato a maturare questa decisione. Chi sceglierà? La fidanzata Mèle? Il miglior amico Bruno? Il Nonno, già anziano? La milf Dolly? Gli amici inetti Baggio e Martina? Il Don o Edoardo, il drogato che vive sotto la sua casa? Sarà compito del pubblico riuscire a scoprire la soluzione in un’esperienza che si preannuncia multimediale.

Il secondo appuntamento, invece, porterà a Civitavecchia gli attori Alex Carosi e Olga Matsyna che sono i due protagonisti della commedia sentimentale “Neanche noi (forse)” tratta dall’omonimo testo di Tiziana Guidoni. Una coppia si conosce nel mondo virtuale e solo in parte intende mettersi in gioco: le aspettative, le proiezioni si scontreranno presto con la realtà, perché dietro uno schermo forse è tutto più facile… Entrambe le opere sono state rappresentate nel corso degli anni da Skenexodia nelle Marche e su Roma raccogliendo un grande successo di pubblico. Gli spettacoli (e la presentazione) avranno inizio alle ore 21. Per prenotazioni è possibile rivolgersi al 3311688812 (solo whp).