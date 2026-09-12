Civitavecchia, autobus avvolto dalle fiamme in via Tirso: salvo il conducente

Un autobus è andato a fuoco questa mattina a Civitavecchia. L’allarme è scattato intorno alle 6.30 in via Tirso, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco della caserma Bonifazi.

Al loro arrivo, l’incendio era già generalizzato e il mezzo risultava completamente avvolto dalle fiamme. A bordo si trovava soltanto il conducente, che è riuscito ad abbandonare autonomamente l’autobus e a mettersi in salvo.

Per domare il rogo sono intervenuti l’equipaggio della 17A e l’autobotte AB17, utilizzando acqua e liquido schiumogeno. Il rapido intervento ha inoltre evitato che le fiamme raggiungessero le sterpaglie presenti nelle vicinanze.

Non si sono registrati feriti.