Gubetti: “Don Gianni lascia un segno profondo nella nostra comunità: porto nel cuore la forza con cui ha guidato la parrocchia”

Cerveteri, Don Gianni Sangiorgio lascia il mandato a Padre Aurelio D’Intino –

Don Gianni Sangiorgio saluta Cerveteri dopo un lungo cammino come guida della Comunità di Santa Maria Maggiore.

La Sindaca Elena Gubetti scrive sui social un lungo e sentito messaggio di saluto al parroco che lascia il suo mandato a Padre Aurelio D’Intino.

“Undici anni di cammino condiviso, di ascolto, di tradizioni custodite e fatte crescere con passione e dedizione”, inizia il messaggio di Gubetti.

“​A nome della città di Cerveteri, desidero esprimere un grandissimo ringraziamento a Don Gianni Sangiorgio per il servizio svolto come parroco di Santa Maria Maggiore.

In questi anni ci siamo conosciuti, confrontati e sostenuti sempre nel segno del rispetto e della stima reciproca.

Don Gianni lascia un segno profondo nella nostra comunità: porto nel cuore la forza con cui ha guidato la parrocchia, l’energia straordinaria spesa per mantenere vive e far crescere grandi tradizioni identitarie della nostra città come il Presepe Vivente, i momenti di festa vissuti insieme — dalle processioni per il nostro Patrono San Michele alla festa di Sant’Antonio, fino alle splendide infiorate — e, soprattutto, la sua vicinanza costante”.

E aggiunge: “Caro Don Gianni, grazie di cuore per aver guidato la nostra comunità con amore, pazienza e dedizione in tutti questi anni. La tua presenza è stata un punto di riferimento sicuro per tutti noi. Ti auguriamo un cammino sereno, in questo nuovo percorso che ti aspetta ora che fai ritorno nella tua amata Brianza per goderti il meritato riposo. A te va la nostra più sincera gratitudine e un abbraccio affettuoso da parte di tutta Cerveteri”.

“​Allo stesso tempo – prosegue la Sindaca –, rivolgo un caloroso e sincero benvenuto a Padre Aurelio D’Intino, che raccoglie questa guida preziosa.

Conosciamo già la sua attenzione e la sua sensibilità verso la nostra comunità, avendolo visto camminare accanto a noi in tanti momenti di condivisione e di gioia.

A lui auguriamo un percorso ricco di frutti, di serenità e di profonda comunione, certi che saprà essere un nuovo punto di riferimento fondamentale per tutti noi”.