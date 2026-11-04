Civitavecchia, assistenza sanitaria nel fine settimana: “la Casa di Comunità di via Lazio è attiva e riapre l’Ambufest al San Paolo”

La nota della ASL Roma 4:

In relazione all’assistenza ambulatoriale del sabato e della domenica si comunica ai cittadini che la Casa di Comunità di Civitavecchia in via Lazio è funzionante e l’assistenza è garantita senza dover attivare alcun numero telefonico ma semplicemente recandosi presso la struttura.

Tuttavia l’organizzazione della Casa di Comunità necessita di un periodo di assestamento e non vogliamo che ciò pesi sui cittadini, pertanto la direzione aziendale della ASL Roma 4 ha deciso già da sabato 7 novembre di riattivare per alcuni mesi l’Ambufest presso l’ospedale San Paolo, anche in considerazione dell’arrivo del virus influenzale che certamente aumenterà la pressione sul pronto soccorso.