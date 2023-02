Civitavecchia, a fuoco un’automobile in via Isonzo

A fuoco un’automobile in via Isonzo, intervengono celermente i Vigili del Fuoco. Nessun ferito, sul posto anche la Polizia Locale

Questa mattina, Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per spegnere un’automobile in fiamme in via Isonzo, poco prima dell’incrocio con via Garigliano. La squadra della Bonifazi è riuscita ad agire in modo rapidissimo grazia anche alla vicinanza alla caserma. La vettura coinvolta era di media cilindrata e le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Sul posto anche la Polizia Locale per la gestione del traffico che ha già ripreso a circolare vista la velocità dello spegnimento.