I vigili del fuoco evitano il propagarsi delle fiamme alle attività commerciali

Civitavecchia, a fuoco scooter in via Alcide De Gasperi

Nella serata di ieri i vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati impegnati per uno scooter andato a fuoco.

Gli uomini della caserma Bonifazi sono giunti in via Alcide De Gasperi 22, dove a bruciare era un mezzo di grossa cilindrata parcheggiato nelle immediate vicinanze di un’attività commerciale.

L’intervento provvidenziale dei vigili ha fatto si che l’incendio non si propagasse ulteriormente, salvaguardando i negozi adiacenti. Sul posto erano presenti anche la Polizia di Stato coadiuvata dalla Polizia Scientifica.