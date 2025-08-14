Civitavecchia, a fuoco rifiuti all’interno del porto

Fiamme domate dai vigili del fuoco di Civitavecchia

Nottata al quanto movimentata per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Alle ore 23.15 hanno risposto ad una chiamata di soccorso per incendio all’interno del porto. A bruciare, per cause in corso di accertamento, era un ingente quantitativo di rifiuti.

All’arrivo sul posto gli uomini della Bonifazi si sono trovati di fronte una situazione di incendio generalizzato. Le fiamme avevano attaccato due container aperti ed il rimorchio di un bilico. Subito si è cominciata l’opera di spegnimento cercando quanto più possibile di smassare i rifiuti pressati in modo da rendere più rapida l’azione di spegnimento.

La rapidità dell’opera, grazie anche all’intervento dell’ autobotte AB17, ha evitato il coinvolgimento della motrice del bilico e del del resto del materiale stoccato. Non si è registrato nessun ferito.



