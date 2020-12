Share Pin 1 Condivisioni

Il gesto generoso arriva dai club Lions, Rotary e Fidapa

Civitavecchia: 4.200 euro di buoni spesa alle famiglie in difficoltà

Il 23 dicembre presso la sala Giovanni Paolo II, alla presenza di SE il Vescovo Gianrico Ruzza, si è conclusa l’iniziativa “a Natale stiamo insieme” promossa dai club service: Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host, Lions Club Porto Traiano, Fidapa Sezione di Civitavecchia, Rotary Club Civitavecchia.

Con i proventi della raccolta pari a 4.200 euro sono stati acquistati buoni spesa da devolvere alle famiglie piu bisognose per il tramite della Caritas Diocesana, Comunità di Sant’Egidio, La casa di Cristina Onlus.

I presidenti dei rispettivi Club hanno dichiarato di essere entusiasti del successo dell’iniziativa, che vede per la prima volta i loro sodalizi uniti per un comune progetto e particolarmente soddisfatti del risultato raggiunto in favore della lotta alle nuove povertà, purtroppo fortemente acuite dalla pandemia.

I presidenti Maurizio De Pascalis, Primula Ferranti, Patrizia Bravetti e Antonello Rambotti vogliono pubblicamente ringraziare i loro soci e la Foodie 2020 Srl che hanno reso possibile l’intero progetto.

