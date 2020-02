Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo dichiara Teresa Zotta, Vice Sindaco dell’ente

Città metropolitana di Roma Capitale, “Parte il monitoraggio sul lago di Martignano”

La Città metropolitana di Roma, in collaborazione con il XV Municipio di Roma, i Comuni di Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma e con l’Università degli studi di Roma TRE, sta procedendo in questi giorni al monitoraggio del Lago di Martignano per produrre dati morfologici delle aree sommerse, per l’attività di prevenzione e previsione dei rischi.

“Abbiamo proceduto a questo lavoro grazie all’attività di studio del Servizio 2 del Dipartimento VI (Gis) di Città metropolitana, prima della stagione estiva, in modo da mettere a disposizione di tutti gli Enti e Istituzioni interessate i dati acquisiti per avere un dettaglio preciso delle eventuali criticità e della mappatura del sito lacustre. I dati in nostro possesso del Lago di Martignano risalgono a decine di anni fa, per questo si è reso necessario un controllo e monitoraggio per aggiornare i dati esistenti che faremo con apparecchiature moderne che produrranno rilevazioni più dettagliate”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma.