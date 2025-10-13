Città Futura Anno Zero: “Prendiamo le distanze dalla narrazione dei fatti del prof. Accardo”

“Invitiamo il consigliere Accardo a dare seguito al suo coraggio sostenendo la mozione di sfiducia”

Riceviamo e pubblichiamo:

A seguito delle recenti dichiarazioni del consigliere d’opposizione, prof. Accardo, rilasciate alla stampa, il gruppo Città Futura Anno Zero intende prendere con fermezza le distanze dalla narrazione proposta dall’intervistato.

Città Futura Anno Zero

Desideriamo ribadire ancora una volta, a lui e alla cittadinanza, la completa estraneità del nostro gruppo alla crisi di maggioranza apertasi nel maggio 2024. In quell’occasione furono infatti altri i gruppi politici – oggi stabilmente collocati tra i banchi della maggioranza – che, rifugiandosi dietro un presunto “appoggio esterno”, ostacolarono per mesi l’azione di governo della città. Fu proprio allora che il sindaco, in aula, fece riferimento ai noti “ricatti politici”.

Confidiamo che la confusione del consigliere Accardo derivi unicamente dalla difficoltà di dover giustificare il mancato voto di sfiducia a questa amministrazione. Tuttavia, non possiamo tollerare che espressioni come “trappole per topi” o “ricatti” vengano in alcun modo associate al nostro gruppo.

Concludiamo invitando il consigliere Accardo a dare seguito al suo coraggio come dichiarato, sostenendo la mozione di sfiducia ed evitando di suggerire al Sindaco la via delle dimissioni.