Nasce una collaborazione tra le principali società della città etrusca con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti del territorio

È bastato andare oltre le dicerie per scoprire un’affinità forse inaspettata. Le scuole calcio più grandi del comune verdeblù hanno avviato una nuova collaborazione: la RIM Sport Cerveteri e il Città di Cerveteri hanno deciso di unire le forze. L’obiettivo? Evitare l’abbandono dello sport e dare a ogni giovane calciatore e calciatrice lo spazio più adatto alle proprie potenzialità e alle proprie ambizioni così da risolvere quelle che potevano essere le criticità d’organico e strutturali dell’una e dell’altra società.

Il punto d’incontro sono stati i ragazzi del 2010 allenati da mister Carbone, che continuerà a ricoprire anche il suo incarico storico con la RIM. Saranno proprio gli Under 17 la prima squadra che, in blocco, disputerà i match stagionali allo Stadio Galli con la maglia del Città di Cerveteri. Una nuova sfida accolta dalla dirigenza e da Fabrizio Carbone che seguirà i suoi ragazzi in questa nuova avventura.

Città di Cerveteri e RIM insieme per un calcio migliore

“Noi come RIM sappiamo di poter fare un ottimo lavoro con la scuola calcio perché abbiamo campi di calcio a 5 e calcio a 8 di ultima generazione, oltre a uno staff preparato – ha esordito la Presidente della RIM, Ilenia Rinaldi – ma per noi è fondamentale dare uno sbocco anche ai ragazzi più grandi. Non conoscevo personalmente Andrea Lupi, ma si erano creati dei fraintendimenti. Per questo ho deciso di chiamare direttamente la dirigenza della società e ci siamo trovati subito in sintonia. La nostra collaborazione parte con i 2010 di mister Carbone che sono un gruppo che si è già fatto notare e che proverà a riconquistare il titolo regionale. L’idea è quella di proseguire e di gestire al meglio i ragazzi in modo tale da avere tutti organici completi, dando loro lo spazio più adeguato dove esprimersi al meglio. Ringrazio Andrea Lupi, c’è stata subito sintonia e credo sia nata davvero una bella collaborazione”.

“Quella che ci ha portato a dialogare è stata una dinamica di cuore – ha dichiarato Andrea Lupi, Presidente del Città di Cerveteri – siamo 2 realtà del territorio che fino a poco tempo fa neanche si conoscevano davvero. C’era una situazione un po’ borderline, poi ci siamo messi seduti ed è nata questa collaborazione, una cosa benevola da entrambe le parti in modo che tutti riuscissimo a fare dei gruppi omogenei. Ci stiamo dando una mano. Fabrizio sarà l’allenatore dell’Under 17 qui da noi, ha un bel gruppo e riproveremo a prendere il titolo regionale. Sono veramente contento perché ci pensavo da un po’ di tempo e, non appena ci sono state le possibilità, abbiamo agito. È una cosa bella per tutta la città. Quando ci sono collaborazioni trasparenti, serie e serene, ne possiamo trarre vantaggio tutti. È giusto farsi del bene”.