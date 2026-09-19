Cerveteri in lutto: addio a Enrico Avvisati, pilastro della Protezione Civile Comunale

Cerveteri in lutto: addio a Enrico Avvisati

La comunità si stringe nel dolore per la scomparsa di Enrico Avvisati, storico e stimato volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile, venuto a mancare a causa di una grave malattia. Un dolore profondo espresso direttamente dalla Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti: «Ci sono notizie che ti lasciano un profondo vuoto interiore ed un grande dolore. Enrico era un uomo che si donava agli altri senza riserve».

Ispirata dall’impegno del padre, la giovane figlia Cristiana ha scelto di seguirne le orme entrando nel medesimo gruppo. «Sono certa che, anche in futuro, continuerà ad impegnarsi per la nostra città, tenendo sempre vivo il ricordo e l’insegnamento del suo papà», ha aggiunto la Sindaca.

Cerveteri in lutto: addio a Enrico Avvisati

La prima cittadina ha ribadito l’affetto dell’intera amministrazione e della cittadinanza: «Oggi la nostra comunità si sente più sola, privata del sorriso e del cuore grande di un uomo che aveva scelto di mettersi al servizio di tutti. Alla moglie Giorgia, ai figli Cristiana e Aurelio, al Gruppo Comunale di Protezione Civile e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, giunga il mio cordoglio e la vicinanza più profonda. Ciao Enrico! Fai buon viaggio».